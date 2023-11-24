Большая конференция
Яндекс Рекламы
Зарегистрироваться
28.11
ВТБ Арена
или онлайн
Что это
Главная конференция Яндекс Рекламы
Раз в год мы собираем участников рекламного рынка, чтобы обсудить новые технологии и тренды
где
ВТБ Арена
Москва, Ленинградский проспект, 36
как добраться
Общение
5226 м²
для нетворкинга
Опыт
15
спикеров
Смотреть программу
Формат
Офлайн и онлайн
Смотрите конференцию из любой точки мира
Зарегистрироваться
Контакты
Чат-бот
Для бизнес-знакомств и розыгрышей подарков
Cпикеры
Антон Лапенко
Актёр театра и кино, продюсер
Дмитрий Масюк
CEO бизнес-группы Поиска и рекламных технологий, Яндекс
Алексей Штоколов
Директор по искусственному интеллекту, Яндекс Реклама
Александра Жаркова
Сооснователь, SETTERS
Евгений Давыдов
Сооснователь, SETTERS
Нейродискуссия о технологиях в маркетинге
Валентин Wylsacom
Ведущий техноблогер Рунета
Артём
Попов
Руководитель направления New Media, icontext
Ева Свиридова
Основательница, SXEMA
Дмитрий Алексеев
Режиссёр
Даниил
Трабун
модератор
Евангелист нейросетей
Валерий Стромов
Технический директор, Яндекс Реклама
Виталий Шахматов
Директор по цифровому маркетингу, Hoff
Елена Бубнова
Руководитель направления Ecom в Поиске, Яндекс
Алексей Гиязов
Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, Альфа-Банк
Максим Ганисевский
Основатель и CEO, ZNWR
Программа
Реклама и нейросети
11:30
Эпоха перемен и тренды рынка
Дмитрий Масюк
CEO бизнес-группы Поиска и рекламных технологий, Яндекс
11:45
Нейросети в рекламе: настоящее и будущее
Алексей Штоколов
Директор по искусственному интеллекту, Яндекс Реклама
12:10
Эволюция бизнеса и продукта
Валерий Стромов
Технический директор, Яндекс Реклама
12:35
Нейродискуссия
о технологиях в маркетинге
Модератор
Даниил Трабун
Евангелист нейросетей
Валентин Wylsacom
Ведущий техноблогер Рунета
Артём Попов
Руководитель направления New Media, icontext
Ева Свиридова
Основательница, SXEMA
Дмитрий Алексеев
Режиссёр
13:25
Перерыв
РЕКЛАМА И ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ
14:10
Новый ecom-поиск: технологии для клиентов и бизнеса
Елена Бубнова
Руководитель направления Ecom в Поиске, Яндекс
14:25
«Делай как никто». Маркетинговая стратегия бренда ZNWR
Максим Ганисевский
Основатель и CEO, ZNWR
14:45
Hoff, почему чистого перформанса уже не достаточно?
Виталий Шахматов
Директор по цифровому маркетингу, Hoff
ЛЮДИ
И РЕКЛАМА
15:10
Карьера в маркетинге.
Как не бояться изменений и обращать тренды в свою пользу
Евгений Давыдов,
Александра Жаркова
Сооснователи, SETTERS
15:30
Как строить сильные маркетинговые команды и нанимать специалистов
Алексей Гиязов
Директор по маркетингу, дизайну
и привлечению клиентов, Альфа-Банк
15:50
Как работает креативная лаборатория вселенной Лапенко
Антон Лапенко
Актёр театра и кино, продюсер
#rekonfa
в 2021 году
Места в зале закончились — присоединяйтесь к онлайн‑трансляции
Зарегистрироваться
Локация
ВТБ Арена
Москва, Ленинградский проспект, 36
© 2023 ООО «Яндекс»
0+
Fri Nov 24 2023 16:05:52 GMT+0300 (Moscow Standard Time)